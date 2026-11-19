Das Papier von Georg Fischer konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 58,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'953 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Georg Fischer-Aktie bei 58,25 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,95 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'167 Georg Fischer-Aktien.

Am 30.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 59,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 2,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 38,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,39 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,84 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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