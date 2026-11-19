Um 16:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 58,55 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'838 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bei 59,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 57,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 55'210 Georg Fischer-Aktien.

Bei 59,70 CHF markierte der Titel am 30.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,84 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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