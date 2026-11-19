Das Papier von Georg Fischer legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,6 Prozent auf 58,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'852 Punkten steht. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 44'110 Georg Fischer-Aktien.

Bei 59,70 CHF markierte der Titel am 30.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 1,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 51,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.

Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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