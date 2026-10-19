Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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19.10.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 58,00 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 58,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'201 Punkten liegt. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,85 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'838 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 59,70 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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