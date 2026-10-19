Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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19.10.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Zuletzt ging es für die Georg Fischer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 57,90 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 57,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Georg Fischer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,75 CHF aus. Bei 57,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 49'505 Georg Fischer-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 33,16 Prozent wieder erreichen.
Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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