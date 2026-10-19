Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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19.10.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verteidigt am Mittag Vortagesniveau
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 58,25 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 58,25 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'214 Punkten liegt. Die Georg Fischer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,45 CHF. In der Spitze fiel die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,75 CHF. Bei 57,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 33'051 Georg Fischer-Aktien.
Am 30.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF. Gewinne von 2,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,70 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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