Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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19.08.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zieht am Vormittag an
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 51,55 CHF zu.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 51,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'186 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Georg Fischer-Aktie bei 51,55 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 51,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'104 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 66,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,42 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,37 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,75 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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