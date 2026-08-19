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19.08.2026 16:29:00

Georg Fischer Aktie News: Anleger greifen bei Georg Fischer am Mittwochnachmittag zu

Georg Fischer Aktie News: Anleger greifen bei Georg Fischer am Mittwochnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 51,60 CHF.

Georg Fischer
51.44 CHF -1.29%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 51,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'232 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Georg Fischer-Aktie bei 51,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 31'301 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 66,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,29 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 38,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 33,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 CHF belaufen.

Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,75 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Georg Fischer am 19.08.2026

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