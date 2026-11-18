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18.11.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Anleger greifen bei Georg Fischer am Mittwochnachmittag zu
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 57,25 CHF zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 57,25 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'019 Punkten liegt. Die Georg Fischer-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,20 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,25 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31'357 Stück gehandelt.
Am 30.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 4,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 47,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,84 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 18.11.2026
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