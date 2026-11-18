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18.11.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zieht am Mittwochmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Georg Fischer. Zuletzt konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 57,55 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Georg Fischer-Papiere um 12:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'060 Punkten liegt. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,20 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,25 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18'705 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 48,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 CHF belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,84 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 18.11.2026
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