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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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18.09.2026 09:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verteidigt Stellung am Vormittag

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verteidigt Stellung am Vormittag

Die Aktie von Georg Fischer zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Bei der Georg Fischer-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 54,70 CHF.

Georg Fischer
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Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 54,70 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'675 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Georg Fischer-Aktie bis auf 54,75 CHF. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 54,60 CHF. Bei 54,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'808 Stück gehandelt.

Bei 64,65 CHF markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 15,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 41,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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