Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagnachmittag gefragt

Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 55,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'572 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Georg Fischer-Aktie bei 55,55 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 54,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 60'473 Georg Fischer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,65 CHF. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,01 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Georg Fischer 1,35 CHF aus.

Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Georg Fischer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,88 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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