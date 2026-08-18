Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer steigt am Vormittag

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 52,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'176 Punkten notiert. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,40 CHF zu. Mit einem Wert von 51,95 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'659 Stück gehandelt.

Bei 66,20 CHF erreichte der Titel am 26.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,35 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,37 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Georg Fischer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,75 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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