Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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18.08.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 51,60 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 51,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'156 Punkten steht. Die Georg Fischer-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,50 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,95 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41'739 Georg Fischer-Aktien.
Bei einem Wert von 66,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2025). Gewinne von 28,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 CHF ausgeschüttet werden.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,75 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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