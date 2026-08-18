Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag mit Kursverlusten

Das Papier von Georg Fischer gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 52,10 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'108 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 51,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 51,95 CHF. Zuletzt wechselten 18'017 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 27,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,72 Prozent.

Nach 1,35 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,37 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,75 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie

Georg Fischer-Aktie beflügelt: Zuwachs bei Umsatz und Auftragseingang

Georg Fischer-Aktie steigt: Verkauf von Turbinen- und Luftfahrtgiesserei an CPP

SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Georg Fischer-Dividende