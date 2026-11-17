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17.11.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Vormittag tiefer
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 57,55 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 57,55 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'277 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 57,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'318 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 59,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,74 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,75 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,84 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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