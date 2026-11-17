Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 57,55 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'277 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 57,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'318 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 59,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,74 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,75 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,84 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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