Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 57,55 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'128 Punkten liegt. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,05 CHF. Bei 57,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41'026 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 59,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,75 Prozent.

Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,84 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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