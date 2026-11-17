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17.11.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Georg Fischer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 57,60 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 57,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'211 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,05 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,50 CHF. Bisher wurden heute 25'941 Georg Fischer-Aktien gehandelt.
Am 30.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,65 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Georg Fischer-Aktie 32,81 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,84 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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