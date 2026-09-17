Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,3 Prozent auf 54,85 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'623 Punkten tendiert. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,90 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'247 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Bei 64,65 CHF markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,87 Prozent. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,44 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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