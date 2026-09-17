Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Donnerstagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 55,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'702 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Georg Fischer-Aktie bis auf 55,35 CHF. Bei 54,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51'380 Georg Fischer-Aktien.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,65 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 14,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 29,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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