Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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17.09.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Georg Fischer. Zuletzt sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 54,80 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 54,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'608 Punkten steht. Die Georg Fischer-Aktie legte bis auf 55,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 34'475 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 64,65 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,97 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 29,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Georg Fischer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,88 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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