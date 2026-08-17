Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagvormittag leichter

Die Georg Fischer-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 52,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'298 Punkten realisiert. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,10 CHF ab. Bei 52,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 3'944 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,20 CHF an. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 26,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 26,00 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,37 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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