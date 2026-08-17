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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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17.08.2026 16:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagnachmittag Verlust reich

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagnachmittag Verlust reich

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Georg Fischer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 51,95 CHF.

Georg Fischer
52.01 CHF -0.95%
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Die Georg Fischer-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 51,95 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'213 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Georg Fischer-Aktie bis auf 51,90 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 52,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 39'560 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 66,20 CHF. 27,43 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 25,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,37 CHF je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Georg Fischer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

In der Georg Fischer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,75 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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