Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die Georg Fischer-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,45 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'240 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Georg Fischer-Aktie bis auf 52,95 CHF. In der Spitze fiel die Georg Fischer-Aktie bis auf 52,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 27'902 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 66,20 CHF markierte der Titel am 26.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 26,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Mit Abgaben von 26,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,75 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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