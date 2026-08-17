Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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17.08.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Georg Fischer. Mit einem Kurs von 52,45 CHF zeigte sich die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Georg Fischer-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,45 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'240 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Georg Fischer-Aktie bis auf 52,95 CHF. In der Spitze fiel die Georg Fischer-Aktie bis auf 52,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 27'902 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 66,20 CHF markierte der Titel am 26.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 26,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Mit Abgaben von 26,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 CHF ausgeschüttet werden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,75 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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