Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag mit Verlusten

Die Georg Fischer-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 58,25 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'346 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Georg Fischer-Aktie bis auf 58,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'836 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Abschläge von 33,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Georg Fischer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Georg Fischer einen Gewinn von 2,84 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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