Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagnachmittag tiefer

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 58,15 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bisher bei 57,95 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,20 CHF. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 28'248 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 59,70 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Georg Fischer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Georg Fischer dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,84 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie

Georg Fischer-Aktie in Rot: Ton Büchner als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen

GF-Aktie: Verkauf von Precicast-Gruppe abgeschlossen

GF-Aktie fester: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA