Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verteidigt am Mittag Tendenz

Die Georg Fischer-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 58,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 21'356 Punkten steht. Die Georg Fischer-Aktie legte bis auf 58,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Georg Fischer-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,95 CHF nach. Bei 58,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 15'743 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Bei 59,70 CHF markierte der Titel am 30.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 38,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,35 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Georg Fischer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,84 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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