Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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16.10.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Georg Fischer-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Um 09:28 Uhr wies die Georg Fischer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 58,30 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'225 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Georg Fischer-Aktie bis auf 58,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 58,45 CHF. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 5'438 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,70 CHF) erklomm das Papier am 30.09.2026. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 2,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,88 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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