Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer reagiert am Freitagnachmittag positiv
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 58,65 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Georg Fischer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 58,65 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'283 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Georg Fischer-Aktie bei 59,05 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 58,45 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 45'602 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 59,70 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,79 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 51,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie
Georg Fischer-Aktie in Rot: Ton Büchner als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen
GF-Aktie: Verkauf von Precicast-Gruppe abgeschlossen
GF-Aktie fester: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
|
16.10.26
|Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Georg Fischer Aktie News: Anleger greifen bei Georg Fischer am Mittag zu (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Georg Fischer von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Georg Fischer-Aktie in Rot: Ton Büchner als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen (AWP)
|
05.10.26
|SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|GF-Aktie: Verkauf von Precicast-Gruppe abgeschlossen (AWP)
|
30.09.26
|GF-Aktie fester: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA (AWP)
Analysen zu Georg Fischer AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Georg Fischer am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.