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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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16.10.2026 16:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer reagiert am Freitagnachmittag positiv

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 58,65 CHF.

Georg Fischer
58.60 CHF 2.18%
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Um 16:28 Uhr stieg die Georg Fischer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 58,65 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'283 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Georg Fischer-Aktie bei 59,05 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 58,45 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 45'602 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 59,70 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,79 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 51,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Georg Fischer-Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Georg Fischer am 16.10.2026

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