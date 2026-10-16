Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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16.10.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Anleger greifen bei Georg Fischer am Mittag zu
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 58,75 CHF zu.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 58,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'259 Punkten tendiert. Die Georg Fischer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,05 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,45 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 31'184 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 59,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 1,62 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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