Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag mit Kursverlusten

Die Georg Fischer-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 53,95 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'487 Punkten steht. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 53,95 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 54,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'138 Georg Fischer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,65 CHF) erklomm das Papier am 07.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,83 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF ab. Abschläge von 28,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.

Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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