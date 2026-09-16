Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Georg Fischer-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 53,95 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'511 Punkten liegt. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,85 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 54,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 24'063 Stück.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,65 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 16,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 38,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 39,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.

Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,88 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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