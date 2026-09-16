Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.09.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Zuletzt fiel die Georg Fischer-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 53,95 CHF ab.
Die Georg Fischer-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 53,95 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'511 Punkten liegt. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,85 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 54,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 24'063 Stück.
Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,65 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 16,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 38,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 39,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.
Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,88 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie
Georg Fischer-Aktie beflügelt: Zuwachs bei Umsatz und Auftragseingang
Georg Fischer-Aktie steigt: Verkauf von Turbinen- und Luftfahrtgiesserei an CPP
SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Georg Fischer-Dividende
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
|
16.09.26
|Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Vormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: Hätte sich ein Georg Fischer-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet? (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)