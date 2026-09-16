Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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16.09.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Georg Fischer. Zum Vortag unverändert notierte die Georg Fischer-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 54,05 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 54,05 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'537 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,40 CHF aus. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,90 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,10 CHF. Zuletzt wechselten 11'381 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 64,65 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,70 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 28,40 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.
Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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