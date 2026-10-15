Georg Fischer Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Georg Fischer

Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 58,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'067 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,90 CHF. Bei 58,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 4'039 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,90 CHF) erklomm das Papier am 16.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 3,28 Prozent Luft nach oben. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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