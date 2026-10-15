Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Nachmittag Verlust reich

Die Georg Fischer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 57,35 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,20 CHF ab. Bei 58,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 52'711 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 59,90 CHF erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 4,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,52 Prozent.

Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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