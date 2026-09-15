Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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15.09.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Anleger schicken Georg Fischer am Dienstagvormittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 53,15 CHF nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,3 Prozent auf 53,15 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 53,15 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 53,55 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'272 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 65,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 23,24 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 27,19 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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