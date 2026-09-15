Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verbilligt sich am Dienstagmittag

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 53,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'404 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Georg Fischer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,75 CHF aus. Mit einem Wert von 53,55 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 22'568 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 65,50 CHF. Gewinne von 23,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 27,26 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 CHF.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Georg Fischer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.

Experten taxieren den Georg Fischer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,88 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie

Georg Fischer-Aktie beflügelt: Zuwachs bei Umsatz und Auftragseingang

Georg Fischer-Aktie steigt: Verkauf von Turbinen- und Luftfahrtgiesserei an CPP

SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Georg Fischer-Dividende