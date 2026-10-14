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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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14.10.2026 09:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zeigt sich am Vormittag fester

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 58,75 CHF zu.

Georg Fischer
59.07 CHF 1.70%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 58,75 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'767 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bei 58,95 CHF. Bei 58,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'612 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,90 CHF erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 1,96 Prozent Luft nach oben. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

In der Georg Fischer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,88 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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