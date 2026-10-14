Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die Georg Fischer-Papiere um 12:28 Uhr 2,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'913 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Georg Fischer-Aktie bei 59,40 CHF. Bei 58,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 57'166 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Bei 59,90 CHF erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 0,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 38,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,85 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Experten taxieren den Georg Fischer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,88 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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