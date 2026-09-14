Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagvormittag mit Kursverlusten

Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 54,70 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'582 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 54,30 CHF. Mit einem Wert von 54,85 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'668 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,80 CHF) erklomm das Papier am 13.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 38,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 29,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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