Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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14.09.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagvormittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 54,70 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 54,70 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'582 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 54,30 CHF. Mit einem Wert von 54,85 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'668 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,80 CHF) erklomm das Papier am 13.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 38,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 29,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,35 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 CHF.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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