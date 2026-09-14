Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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14.09.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Georg Fischer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 54,15 CHF nach.
Die Georg Fischer-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 54,15 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'598 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Georg Fischer-Aktie bis auf 53,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,85 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 63'630 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2025 auf bis zu 65,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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