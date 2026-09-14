Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Mittag südwärts

Die Georg Fischer-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 53,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'624 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,50 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,85 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 36'675 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2025 markierte das Papier bei 65,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Kursplus von 22,42 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 38,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,00 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 CHF, nach 1,35 CHF im Jahr 2025.

Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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