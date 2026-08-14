Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 52,55 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,65 CHF aus. Bei 52,65 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'588 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Georg Fischer-Aktie 26,36 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,75 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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