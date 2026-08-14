Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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14.08.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer behauptet sich am Nachmittag
Die Aktie von Georg Fischer zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 52,35 CHF zeigte sich die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Georg Fischer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 52,35 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'266 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Georg Fischer-Aktie bei 52,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 52,15 CHF. Bei 52,65 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 25'279 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 66,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 38,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Georg Fischer-Aktie 35,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 CHF ausgeschüttet werden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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