Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagmittag gesucht

Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 52,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'379 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Georg Fischer-Aktie sogar auf 52,65 CHF. Bei 52,65 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 15'574 Georg Fischer-Aktien gehandelt.

Am 26.08.2025 markierte das Papier bei 66,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Georg Fischer-Aktie 25,86 Prozent zulegen. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 26,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,75 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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