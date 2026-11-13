Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer gibt am Freitagvormittag ab

Um 09:28 Uhr rutschte die Georg Fischer-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 58,35 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Georg Fischer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,30 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'586 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 59,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2026). Gewinne von 2,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,68 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Georg Fischer 1,35 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Georg Fischer dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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