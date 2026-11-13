Georg Fischer Aktie News: Anleger schicken Georg Fischer am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Georg Fischer-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 58,25 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'236 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 58,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,00 CHF. Zuletzt wechselten 43'899 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 59,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2026). Mit einem Zuwachs von 2,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Abschläge von 33,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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