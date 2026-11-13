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13.11.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer wird am Freitagmittag ausgebremst
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 58,40 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 58,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'280 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 58,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,00 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'611 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 59,70 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,23 Prozent. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Experten taxieren den Georg Fischer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,84 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 13.11.2026
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