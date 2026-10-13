Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 58,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'835 Punkten notiert. Die Georg Fischer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,65 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'713 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 60,45 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 33,51 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,35 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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