Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer fällt am Dienstagnachmittag

Die Georg Fischer-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 57,90 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'732 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,65 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,65 CHF. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 38'541 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 60,45 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 4,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Georg Fischer-Aktie 33,16 Prozent sinken.

Georg Fischer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie

Georg Fischer-Aktie in Rot: Ton Büchner als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen

GF-Aktie: Verkauf von Precicast-Gruppe abgeschlossen

GF-Aktie fester: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA